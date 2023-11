Ballando, Lorenzo Tano e Lucrezia Landi stanno insieme? Cosa rivela Simona Izzo

di Cristina Siciliano

Sempre più vicini. Sempre più feeling. Tra Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi e Lucrezia Landi c'è molta intesa. La curiosità dei fan aumenta e i pettegolezzi sulla coppia arrivano a cascate. C'è stato davvero quel bacio tra i due rivelato da Rossella Erra? Sono fidanzati? Fiato sospeso e mistero.

Tuttavia, proprio nelle ultime ore, non solo Rossella Erra ha svelato cosa ha visto tra Lorenzo e Lucrezia ma anche Simona Izzo ha espresso la sua opinione in merito a tale gossip. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Rossella Erra

«Sicuramente avrò fatto anche violazione della privacy, ma quando io vedo le persone felici non riesco a trattenermi - ha confessato Rossella Erra a Caterina Balivo a La Volta Buona -.

Le parole di Simona Izzo

Simona Izzo ha invece svelato di aver visto Lorenzo Tano e Lucrezia Landi baciarsi fuori agli studi di Ballando con le stelle. «Io li ho visti e beccati fuori dagli studi - ha spiegato Simona Izzo a Caterina Balivo -. Non posso dirlo? Mica sono cose private. Loro si baciavano in mezzo alla strada e li ho beccati. Non sono pettegola, a me piace l’amore. La storia d’amore già c’è, stanno insieme e non devi prevederla perché già esiste. Ma in realtà l’hanno già fatto capire in diretta. Sono molto belli insieme e non è spettegolare questo, visto che stiamo dicendo solo una verità»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Novembre 2023, 08:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA