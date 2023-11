Shakira: «La mia carriera ha sofferto perché ho dovuto sostenere Piqué»

di Cristina Siciliano

Shakira nelle ultime ore è riuscita a raggiungere un accordo con la procura nell'ambito del processo per frode fiscale che si è aperto nei giorni scorsi a Barcellona. Alla cantante è stata comminata una pena (sospesa) di tre anni. La star ha pubblicamente ammesso di aver frodato 14,5 milioni di euro al Tesoro tra il 2012 e 2014, quando era appena andata a vivere in Spagna e la sua relazione con il calciatore Piqué era ancora all'inizio. La cantante, che in carriera ha venduto decide di milioni di dischi, ha già restituito al fisco spagnolo la somma contestata, compresi interessi di circa 3milioni di euro. Tuttavia, Shakira nelle ultime ore ha rivelato alcune sue sofferenze durante la sua permanenza a Barcellona. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Shakira

Shakira ha capito che Barcellona è stato il luogo in cui ha lasciato tutto per essere madre dedicandosi ai suoi figli e all'altra "stella" della casa, (il suo ex compagno Piqué) abbandonando ciò che amava di più: la sua musica.

«In Spagna, negli anni in cui ero lì e ci vivevo, mi sono dedicata principalmente a crescere i miei figli e a sostenere la carriera del mio ex compagno - ha spiegato Shakira durante un'intervista rilasciata alla rivista ¡Hola! - .

