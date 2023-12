Amici, Lil Jolie in lacrime per l'ultimo posto in classifica sbotta contro Rudy Zerbi: «Voglio che vada in sfida». Il commento di Maria De Filippi

di Cristina Siciliano

Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, continua a riscuotere grande successo ed è arrivato alla sua 23esima edizione. Oggi, 10 dicembre, è andata in onda la puntata che ha visto come giudici della gara di canto Fulminacci, Ron ed Ermal Meta mentre Kledi Kadiu ha giudicato invece la gara di ballo. Per il canto, inaspettatamente in fondo alla classifica, Lil Jolie, del team di Rudy Zerbi. Proprio quest’ultimo, infatti, ha deciso di mandare in sfida la cantante per darle uno scossone. A tale proposito, Lil Jolie ha commentato in lacrime: «Io penso che dentro di me ci sono tantissime cose e penso invece che siano state sbagliate le assegnazioni».

Le parole di Rudy Zerbi

«Io credo che una sfida ti farebbe bene per suscitare in te una reazione - ha sottolineato Rudy Zerbi -.



Le parole di Maria De Filippi

«Io vi chiedo sempre quale canzone volete cantare Lil - ha spiegato Maria De Filippi -. Tu hai scelto di cantare questa, nessuno ti ha obbligata. Guarda come sono brava quindi meglio che non commento oggi. Lil non colleghi mai la testa, quello che ti sta dicendo Rudy è che sei brava ma ti fai prendere dal panico senza alcun motivo. Io spero che la produzione dica si alla sfida perché il tuo lavoro è quello di cantare. Detto questo: sei brava ma lui ti sta dicendo che vuole che si veda. Quindi non farti prendere dal panico», le ha detto la conduttrice.

