Amici, Simone Galluzzo in lacrime: «Oggi ho toccato il culmine»

di Cristina Siciliano

Momento di sconforto e di crisi per Simone Galluzzo, ballerino di Amici e allievo di Emanuel Lo. Il motivo della crisi di Simone? Durante una lezione con la maestra Alessandra Celentano, i ballerini di Emanuel Lo e Raimondo Todaro sono stati scelti per affrontare un compito che richiede molta tecnica. Dopo aver discusso con i propri insegnanti, gli ellievi hanno iniziato le prove. Tuttavia, dopo aver provato qualche passo di danza, Simone Galluzzo è scoppiato in lacrime.

Cosa è successo

«Ho un mix di troppe cose - ha spiegato Simone Galluzzo al suo compagno Nicholas -.

«Lo so ma tu, quando tocchi il culmine hai due opzioni: puoi abbandonare la nave o nuotare fino a trovare un'isola su cui tirarti fuori - ha sottolineato Nicholas -. Cosa ti fa capire che non puoi fare questo lavoro? Qui si tratta di questo. Siamo venuti qui per fare ciò che vogliamo fare da grandi. Questo è solo un momento difficile, capisco che stai toccando il fondo ma non lasciare che questa situazione ti seppellisca». E Simone ha aggiunto amareggiato: «Devi capire che non sempre si ottiene ciò che si desidera. Questa è una questione di consapevolezza. Ma anche il fatto che ora sono qui a piangere di nuovo non mi piace».

«Ora devi prenderti del tempo», ha concluso Nicholas.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Dicembre 2023, 19:49

