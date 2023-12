Amici, Petit si blocca durante l'esibizione, Ermal Meta: «A me succede ad ogni concerto perché...»

di Cristina Siciliano

Nuovo appuntamento con Amici di Maria De Filippi, la scuola di talenti di canto e di ballo di Canale 5. Come sempre, una puntata ricca di performance all’insegna della musica e della danza, dove di certo non mancheranno i colpi di scena. Gli allievi si sono esibiti nelle rispettive gare con l'obiettivo di difendere la loro maglia per proseguire la corsa verso il serale.

Grande attesa per scoprire gli esiti delle gare che comportano sempre delle conseguenze per i ragazzi. A tale proposito, durante la sua esibizione nel brano "We no speak americano" di Renato Carosone, Petit, cantante ed allievo di Rudy Zerbi si è «inceppato» tant'è che ha dovuto fermare la musica.

Le parole di Ermal Meta

«Scusatemi, scusatemi davvero.

A tale proposito, Ermal Meta ha voluto raccontare la sua esperienza per tranquillizzare l'allievo. «Stai tranquillo Petit, succede a tutti ed è normalissimo - ha spiegato Ermal Meta -. Non fa niente. Non devi farti problemi. Guarda che a me capita sempre durante tutti i miei concerti. Il motivo? Non utilizzo il gobbo per non impigrire il cervello però non sta funzionando perché dimentico i testi. E cosa faccio? Invento. Sparo delle cose incredibili. Quindi stai tranquillo fa parte tutto dello spettacolo».

