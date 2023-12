Amici, Mida e la collaborazione con Ginevra Lamborghini: ecco qual è la canzone

di Cristina Siciliano

Mida, nome d'arte di Christian Mida, di Amici ha conquistato un banco nel talent condotto da Maria De Filippi, dopo aver convinto la sua coach di canto Lorella Cuccarini. Il cantante nei giorni scorsi è stato protagonista di una piccola polemica a causa della sua scarsa collaborazione nelle pulizie della casetta. La coach ha infatti convocato Mida al centro dello studio e ha iniziato un lungo sfogo. «Non sei abituato a fare nulla in casa? Non è una scusa - ha spiegato Lorella -. Qui si tratta di vivere in una comunità. Da oggi sei monitorato tutti i giorni. Avrai due ore dove ti occuperai della casa».

Ciononostante, il cantante continua ad avere un grandissimo successo soprattutto grazie al suo inedito "Rosso Fuoco" con il quale è riuscito a scalare le classifiche. Inoltre, Mida ha anche un precedente con diverse collaborazioni, tra queste quella con Ginevra Lamborghini.

La collaborazione

Durante la sua carriera Mida ha partecipato a Sanremo giovani, nonostante non si sia qualificato per accedere al palco dell'Ariston.

