Amici, Maria De Filippi furiosa con gli allievi per le pulizie in casa: «Non raccontatemi caz***e»

Anche quest'anno ad Amici arriva il problema della mancata pulizia della casetta. I fan del talent condotto da Maria De Filippi lo sanno, in ogni edizione c'è qualcuno degli allievi, anzi più di uno, che non presta attenzione a mantenere la casetta in ordine. Nel corso dell'ultima puntata del talent, dopo che Petit ha cantato il suo inedito, Maria De Filippi ha annunciato il filmato che «puntualmente arriva ogni anno», ossia quello sulle mancate pulizie. Una mancanza di rispetto e di civiltà arrivata al punto tale che Mew non riesce più a mangiare per tutto quello che vede intorno a sé. Nel filmato si vedono stoviglie e piatti sporchi, letti non rifatti e mozziconi per terra. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Problema di pulizie in casetta

Tra gli allievi della scuola di Amici, Gaia, Giovanni, Kumo, Lil Jolie, Marisol, Mew, Nicholas e Sarah sono quelli che svolgono i loro doveri regolarmente, tutti gli altri sono responsabile del disordine in casa.

Maria De Filippi furiosa

Maria De Filippi è intervenuta quando Mida ha sostenuto che da pochi giorni avessero organizzato i turni per le pulizie in casetta. «Il problema delle pulizie c'è da due mesi - ha sottolineato Maria De Filippi -. Fate attenzione perché io le so le cose e le caz***e non potete dirle davanti a me».

