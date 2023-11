Amici, Anna Pettinelli salva Holy Francisco dalla sfida. Rudy Zerbi sbotta: «Stai facendo il suo male»

di Cristina Siciliano

L'avventura dei ragazzi di Amici è ormai entrata nel vivo, nel bene e nel male. I cantanti e i ballerini sono consapevoli di dover dimostrare ogni giorno di meritare il banco della scuola del talent condotto da Maria De Filippi, poiché sfide e sostituzioni possono essere sempre dietro l'angolo. A tale proposito, durante l'ultima puntata di Amici, il pubblico ha assistito all'eliminazione sia della cantante Stella (squadra Anna Pettinelli) che della ballerina Chiara (squadra Emmanuel Lo).

Nel turno della sfida di Holy Francisco, l'allievo di Anna Pettinelli, è scoppiata una lite tra la coach di canto e Rudy Zerbi. «In questi giorni ho visto che tu sei migliorato molto e per questo motivo non ti metto in sfida». Sono queste le parole di Anna Pettinelli dopo aver scelto di non portare in sfida il suo allievo. Di conseguenza, Rudy Zerbi, ha sollevato una polemica in merito alla scelta di Anna Pettinelli e ha esposto il suo pensiero in merito a tale situazione.

Le parole di Rudy Zerbi

«Cioè Stella sì e lui no? - ha detto Rudy Zerbi ad Anna Pettinelli-. Devo dire che ancora una volta si conferma la coerenza di Anna Pettinelli.

Il coach di canto ha continuato: «Quindi questa difesa fa male a lui che continui a tenerlo sotto la gonna di mamma chioccia. Stai facendo una cosa che non ha senso, lo stai tenendo da mesi. Io non la smetto perché stai facendo il suo male. Sono due mesi che arriva ultimo in classifica, adesso basta».

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Novembre 2023, 15:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA