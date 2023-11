Amici, Elia Fiore è stato eliminato? Ecco dove è stato avvistato

di Cristina Siciliano

Potrebbe essere giunta a termine l'avventura di Elia Fiore nella scuola di Amici. Stando alle anticipazioni del talent condotto da Maria De Filippi, la puntata che andrà in onda domenica 19 novembre 2023 porterà Elia all'ultimo posto in classifica della gara di ballo stilata da Garrison e Nancy Berti. Generalmente la sfida viene organizzata nella settimana successiva, ma questa volta le cose potrebbero essere cambiate. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

🔵AMICI NEWS🔵



🔴 a quanto pare è stato avvistato, stamattina, Elia 🔴



ovviamente, nonostante la foto, vi dico di prendere tutto con le pinze e aspetteremo ulteriori notizie#AMICI23 pic.twitter.com/K5K2Uqt6rZ — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) November 17, 2023

La foto

Al momento solo ipotesi e supposizioni.

Non c'è ancora alcuna sicurezza in merito a tale ipotesi ma per i fan del programma sembra non esserci alcun dubbio. La foto che lo vede seduto ad un tavolo con un cappellino è apparsa qualche ora fa sui social e ne ha fatto il giro in poco tempo.

Quel ragazzo è realmente Elia o solo una persona che gli somiglia? Non ci resta che aspettare per scoprire la verità.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Novembre 2023, 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA