Amici, Holy Francisco deluso dopo la classifica di Tommaso Paradiso: «È stato umiliante»

di Cristina Siciliano

Nell'ultima puntata di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi, Holy Francisco si è esibito con un pezzo di Tommaso Paradiso proprio davanti al cantante, giudice della gara durante la puntata di domenica. Nonostante i complimenti del cantante, Holy Francisco è arrivato penultimo nella classifica e si è mostrato deluso e amareggiato provocando la rabbia della sua fidanzata, Sarah. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Holy Francisco

«Il vero problema per me è aver cantato davanti a lui e poi non essere premiato dall'autore, quando tu reinterpreti una sua canzone - ha spiegato Holy Francisco a Sarah -.

La risposta di Sarah

Sarah ha cercato di tranquillizzare il cantante e da buona fidanzata gli ha parlato senza peli sulla lingua. «Non ti parlo se dici così - ha sottolineato Sarah -. Ma lo vedi? Ti rendi conto? Lui ti ha detto delle belle parole, che gli sei arrivato e che gli sono arrivate le sue parole. Sei arrivato penultimo perché tutti abbiamo fatto delle belle esibizioni ma gli sei piaciuto. Ti dirò, se vedi tutto in maniera così negativa non vai avanti».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 22:04

