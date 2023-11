Amici, l'ex allievo Calma lancia una frecciatina a Rudy Zerbi, poi rivela: «Sto lottando contro la depressione»

di Cristina Siciliano

«Frasi invecchiate male». Sono queste le parole che Calma, ex allievo di Amici ha scritto oggi sul suo profilo Twitter/X. Il cantante ha ripreso un post pubblicato l'anno scorso da Rudy Zerbi. A dirla tutta, circa un anno fa Rudy Zerbi aveva scritto: «Ti porto nel cuore e se avrai bisogno di me io ci sono». A distanza di un anno, l'ex allievo ha pubblicato nuovamente il commento del coach e si è lasciato andare ad un vero e proprio sfogo in merito alla sua esperienza ad Amici.

Ciao, non posso darti torto. Non piace nemmeno a me dare questa immagine della mia persona. Però purtroppo sono macigni che mi porto dentro da tanto e mi fanno male. Sto lottando contro la depressione e non posso accettare che continuino a distruggermi dall’interno. https://t.co/wiuKXJqCs5 — Calma (@calmahey) November 3, 2023

Le parole di Calma

«Non piace nemmeno a me dare questa immagine della mia persona, però purtroppo sono macigni che mi porto dentro da tanto e mi fanno male - ha scritto Calma sul suo profilo Twitter/X -.

L'ex allievo di Amici ha aggiunto: «Non voglio neanche sfogarmi ma vorrei solo che i motivi per cui mi hanno odiato, bistrattato e messo all'angolo, non erano idee mie. Io volevo solo fare la mia musica ma purtroppo non mi è stato possibile. E mi hanno fatto passare come quello che non ascoltava i consigli o come la vittima ingiustificata, o come quello che faceva sempre ca***e ad ogni cosa».

