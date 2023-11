Amici, la mamma di Nicholas Borgogni contro la Celentano: «La deve smettere di umiliare mio figlio»

di Cristina Siciliano

Non scorre buon sangue tra la maestra Alessandra Celentano e l'allievo di Raimondo Todaro, Nicholas Borgogni. Come ogni domenica, gli allievi di Amici si esibiscono con performance di ballo e di canto per cercare di difendere la loro maglia e proseguire la corsa verso al serale. Tuttavia, in diverse puntate la maestra di danza ha sottolineato i limiti di Nicholas dopo alcune sue esibizioni con compiti qualche volta discutibili e non sempre così semplici sul figlio. A tale proposito, la mamma di Nicholas Borgogni ha voluto esporre la sua opinione in merito al duro giudizio della maestra sul figlio. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole della mamma di Nicholas Borgogni

«Basta umiliare Nicholas - ha sottolineato la mamma di Nicholas a Di Più Tv -.

Nicholas e il rapporto con la mamma

Nei giorni scorsi, l'allievo di Raimondo Todaro ha parlato del suo rapporto con i genitori e della sua difficoltà nel mostrare affetto alla sua famiglia. «Ho scelto di incentrare la coreografia sulla mia famiglia - ha spiegato Nicholas -. Vedo i miei compagni che hanno un rapporto diverso con i loro genitori. Vedo che scrivono e dicono quello che fanno. Sono diversi da me e mi metto in discussione. Anche solo nel dire ti voglio bene dopo la telefonata. Io non ci riesco, mia mamma fa sempre dei passi verso di me ma io mi blocco. Devo lavorare su questo mio aspetto».

