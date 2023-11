Annalisa e la gravidanza: «Notizia indelicata e fake news». La cantante strizza l'occhio a Sanremo: ecco cosa ha detto

di Redazione Web

Annalisa Scarrone torna sul palco. La cantante si esibirà domani (sabato 4 novembre) al Mediolanum Forum di Assago per il suo unico evento live dell'anno «Annalisa: il Forum». In attesa della sua prima tournée nei palasport, l'artista porterà sul palco le hit della sua carriera, come «Bellissima» e «Mon Amour», oltre a dei brani del nuovo album «E poi siamo finiti nel vortice».

«L’uscita dell’album è una ripartenza - spiega Annalisa - Questo momento però non è inaspettato, era stato preceduto dai singoli, dalla scrittura degli altri brani. In un certo senso lo avevo già immaginato». Tuttavia, la 38enne non ha parlato solo di musica ed ha affrontato l'argomento della sua presunta gravidanza: una fake news.

Le parole di Annalisa

«Ho già detto quanto sia stata indelicata la notizia della gravidanza - spiega Annalisa Scarrone in un'intervista al Corriere della Sera -.

La cantante ha aggiunto: «Responsabilità dei social? In parte. Io sono riservata, ma non nascondo in modo ossessivo la mia sfera intima, anche perché sono molto serena su questo argomento. Non voglio però che diventi un amplificatore del mio lavoro e viceversa. Tengo i piani separati, mischiarli vorrebbe dire anche togliere a ognuno la sua importanza. Sui social mi comporto in modo diverso a seconda della piattaforma che uso. Il feed di Instagram è dedicato solo al lavoro, ma nelle stories mostro anche la mia casa, i miei animali o le vacanze.

La cantante ha poi raccontato di non esssersi ancora abituata a chiamare X quello che un tempo era conosciuto come Twitter. Inoltre, TikTok per lei è ancora «un esperimento». Su Facebook, invece, è categorica: «Una parte importante del mio pubblico è ancora lì».

Festival di Sanremo

Un ritorno a Sanremo? «Co-conduttrice Sanremo sarebbe bellissimo, anche in futuro - racconta la cantante - Mi permetterebbe di aggiungere un tassello importante al mio lavoro e sarebbe comunque una grande occasione per fare musica».

