Amici, Anna Pettinelli elimina Ezio: «Non ho visto risultati e devo liberare il tuo banco»

di Redazione Web

«Non mi faccio trattare a pesci in faccia, se non mi vuole più meglio che mi elimina». Sono queste le parole che Ezio ha usato per commentare la sospensione della sua maglia per la scuola di Amici, decisa dalla sua coach, Anna Pettinelli. Al termine dello speciale, gli allievi sono stati convocati in studio per una comunicazione. I tre professori di canto si sono seduti e Anna Pettinelli ha chiesto ad Ezio di venire al centro studio. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Amici, bacio galeotto tra Emanuel Lo e Giorgia: «Quando la vedo mi blocco ancora»

Amici, Petit rivela il motivo del suo nome d'arte: «Una dedica a mia nonna che non c'è più»

Le parole di Anna Pettinelli

«Alla luce di tutto ciò che è successo nelle puntate scorse e soprattutto nell'ultima, devo prendere una decisione ed è inutile che la tiri per le lunghe - ha spiegato Anna Pettinelli a Ezio -.

Di conseguenza, Ezio è rientrato in casetta per preparare la valigia e lasciare i suoi compagni di avventura.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Ottobre 2023, 19:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA