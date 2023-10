Amici, Petit rivela il motivo del suo nome d'arte: «Una dedica a mia nonna che non c'è più»

di Redazione Web

Manca poco alla nuova puntata di Amici che andrà in onda domenica 22 ottobre. Nell'attesa gli allievi si stanno preparando a pieno per convincere non solo i loro professori ma anche i telespettatori da casa. E proprio durante l'ultimo daytime del programma condotto da Maria De Filippi, Petit, allievo di Rudy Zerbi ha assistito all'incontro con i due produttori discografici Takagi & Ketra. Ma andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio.

Le parole di Petit

Takagi & Ketra hanno chiesto a Petit il motivo per il quale si chiama così e come mai ha scelto questo nome d'arte.

Il cantante è stato diretto nella risposta ai due produttori e con le sue parole è riuscito a fare un discorso davvero toccante poiché rimanda al ricordo di sua nonna. «Il nome Petit viene da un nomignolo che mi dava mia nonna - ha sottolineato Petit -. Mi chiamava sempre 'petit'. Così tutto nasce da lì e da quando se n'è andata è partita questa cosa ed io ho scelto questo nome».

Dopo la more della nonna, Petit ha raccontato nei giorni scorsi a Maria De Filippi, di aver scelto la musica, ispirandosi principalmente ai rapper californiani e poi quelli italiani. L'allievo precedentemente è stato nelle giovanili dell'Avellino, la squadra campana.

