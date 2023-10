Amici, Ezio in crisi dopo le critiche di Rudy Zerbi: «Voglio andare via. Quante falsità...»

di Redazione Web

Nel corso della seconda puntata del pomeridiano di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, sia i cantanti che i ballerini hanno dovuto affrontare una gara. Il primo coach che ha espresso un giudizio negativo è stato Rudy Zerbi. Il professore ha più volte sottolineato di non aver gradito la perfomance di Ezio Liberatore, che è allievo di Anna Pettinelli. Subito dopo la puntata il cantante ha dichiarato ad Holden di voler abbandonare il talent. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole di Ezio

«Me ne voglio andare. Questo non è il posto dove riesco a sentire me stesso - ha sottolineato Ezio -.

Subito dopo, il cantante ha chiesto di parlare con Anna Pettinelli. In quel momento Ezio si è sfogato: «In un contesto così andarsene può sembrare una sconfitta. Ma io devo mettere al primo posto il mio benessere. Questa convivenza mi disturba. Sto cercando di stare in disparte oppure litigherei ogni dieci secondo. C'è un clima di falsità, non ci sono amicizie vere. Non so se questo contesto può fare uscire il vero me».

Così, Anna Pettinelli dopo aver mostrato alcune delle lamentele che Ezio ha avuto in settimana si confronta con lui: «Se tu non esci da questo stagno starai male sempre. Ezio devi decidere: o stai qui in un'altra maniera o torni a casa tua».

Ma cosa succederà?

Non ci resta che aspettare.

