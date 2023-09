Amici, Holy Francisco riceve un altro compito da Rudy. Il rifiuto di Anna Pettinelli: «Questa è una provocazione non è costruttivo»

di Redazione Web

Holy Francisco e Rudy Zerbi non riescono proprio a trovare pace e sintonia. Il professore ha assegnato un primo compito al cantante, cioè "Imbranato" di Tiziano Ferro suscitando le proteste di Anna Pettinelli che ha scelto di rifiutare il compito. Pochi dopo, Rudy ha deciso di affidare un altro compito ad Holy, ossia "Sere nere" sempre di Tiziano Ferro. Anche questa volta arriva il rifiuto della Pettinelli. La coach di Holy non ha nascosto il suo fastidio poiché secondo lei anche questa canzone non sarebbe idonea per l'allievo. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Amici, Holy Francisco: «A Rudy Zerbi faccio un c**o così». Duro confronto in studio

Il rifiuto di Anna Pettinelli

«Non gli è piaciuto che abbiamo strappato la lettera? Vediamo se adesso gli piacerà che la appallottoliamo - ha sottolineato Anna Pettinelli a Holy Francisco -. Questa è una provocazione evidente perché il cantante riesce a dare un'impostazione e può essere anche un'altra canzone ma sempre stiamo parlando sempre di Tiziano Ferro».

Poi, ha aggiunto: «E quindi non è che "Imbranato" è più semplice di "Sere nere".

