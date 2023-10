Amici, Anna Pettinelli rifiuta il compito di Rudy Zerbi per Holy: «Vuole metterti in ridicolo»

di Redazione Web

Amici, altro compito da parte di Rudy Zerbi per Holy Francisco. Nonostante siano passati solo dieci giorni dall'inizio del talent condotto da Maria De Filippi, la sintonia tra i due è ormai difficile trovarla. Nelle ultime ore, infatti, il professore ha inviato un'altra lettera all'allievo di Anna Pettinelli. La scorsa settimana Rudy ha assegnato al cantante Sere Nere di Tiziano Ferro ma tale compito non è stato eseguito per volontà di Anna Pettinelli. Ma Rudy a distanza di qualche giorno non molla la presa. Andiamo a vedere meglio nel dettaglio.

Le parole di Anna Pettinelli

Rudy Zerbi ha deciso di riprovarci per una terza volta.

«Cambia la canzone ma non cambia la difficoltà - ha sottolineato Anna Pettinelli -. Quello che vuole lui è metterti in ridicolo. Però mi è venuta una bella idea: mi è venuto in mente un testo di Tiziano Ferro che potresti cantare. Si chiama "Perdono". Sentiamola. Ecco vedi, ci puoi mettere quello che vuoi. Puoi scrivere quello che vuoi. Su questo pezzo ci puoi lavorare».

