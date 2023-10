Amici, Alessandra Celentano critica Simone: «Non mi piaci, sei scricciolino». Il ballerino in lacrime

di Redazione Web

Amici, ancora una volta Alessandra Celentano è senza peli sulla lingua. Dopo i compiti assegnati a Gaia e Nicholas, la maestra ha voluto dare un compito a Simone Galluzzo, allievo di Emmanuel Lo. Di conseguenza è subito arrivata la "letterina" in casetta per il ballerino. A tale proposito l'allievo, insieme a Maria De Filippi ha letto il contenuto all'interno della lettera. E non sono mancate le lacrime. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Alessandra Celentano

«Simone, ad oggi per me sei un piccolo allievo, diciamo caruccetto per essere gentile - ha scritto Alessandra Celentano nella lettera -.

E ancora: «Purtroppo la maggior parte delle persone pensa che nel moderno non ci debba essere tecnica o comunque si possa chiudere un occhio. Assolutamente no. Penso che tu debba fare anche un po' di potenziamento muscolare perché sei un po' scricciolino a livello fisico, parlo sempre di danza. Quindi ti consiglio di chiedere al tuo maestro di farti fare anche questo tipo di lavoro. Ricordiamo che un ballerino deve essere prestante e a te ancora manca».

Sono proprio le parole della maestra Celentano a far scoppiare in lacrime il ballerino. «Penso sia evidente che fisicamente rispetto agli altri sia molto più gracile - ha sottolineato Simone -. Ma non significa che non posso ballare per questo».

