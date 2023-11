Amici, Morgan contro Rudy Zerbi: «Lui non ha una visione della musica». E Mario Biondi: «Poveri ragazzi»

di Cristina Siciliano

Senza fine, come la più trita delle soap opere. Nelle scorse settimane, Luca Jurman, cantante e musicista, ha espresso la sua opinione contraria in merito all'utilizzo dell'autotune usato soprattutto ad Amici, il talent condotto da Maria De Filippi. Le critiche sono state rivolte soprattutto a Rudy Zerbi. Infatti, proprio sotto al post che Jurman ha pubblicato sul suo profilo Instagram sono arrivati i commenti di Morgan e Mario Biondi. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Il commento di Morgan e Mario Biondi

Jurman ha lanciato un affondo a Rudy Zerbi. «Sei una vergogna per la musica - ha sottolineato il musicista -.

A tale proposito non è tardato ad arrivare il giudizio pungente di Morgan. «Ma Zerbi non ha una visione della musica né antica né moderna, non ce l’ha e basta». Sono queste le parole che il giudice di XFactor, senza alcun limite, ha scritto a corredo del post di Luca Jurman.

Dopo poche ore è arrivato il commento del cantante Mario Biondi. L'intervento di quest'ultimo è stato diverso rispetto a quello scritto dal giudice di XFactor. «Poveri piccoli spremuti e fregati per una vana gloria», ha scritto il cantante.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 19:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA