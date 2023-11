Amici, Luca Gaudiano snobba il talent: «Per fortuna mi hanno bocciato ai provini»

di Cristina Siciliano

La finale di Tale e Quale Show si è chiusa con la proclamazione del vincitore: il cantautore foggiano Luca Gaudiano. A pochi giorni dalla vittoria il cantautore ha raccontato l'emozione e la felicità della vittoria al programma condotto da Carlo Conti. «Quando ci sono delle belle idee, dei bei format mi piace guardarli e seguirli - ha spiegato -. Non escludo che un domani possa proporre un mio progetto di varietà all’interno del quale ci sia la presentazione della musica dal vivo, del musical che è sempre stato il mio bagaglio». Subito dopo, il cantautore ha parlato di Amici di Maria De Filippi.

Le parole di Luca Gaudiano

«Ho fatto dei provini per Amici quando ero molto più piccolo - ha spiegato Luca Gaudiano a SuperGuidaTv- .

Il cantautore ha aggiunto: «Sanremo è un palco ambito da tutti. Sarebbe presuntuoso dire che non ambisco a questo palco. Sarebbe bellissimo tornare dopo la vittoria di Sanremo Giovani ma ogni progetto discografico mostra degli alti e bassi e deve essere una direzione artistica a interessarsi al mio progetto e in quel caso non mi tirerei indietro e farei ascoltare le mie canzoni».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Novembre 2023, 20:11

