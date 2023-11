Amici, Chiara perde la sfida e scoppia in lacrime. Maria De Filippi la consola: «Sono convinta che lavorerai tanto»

di Cristina Siciliano

Il pomeriggio della domenica di Canale 5 è tornato a ospitare i ragazzi della scuola di Amici. Il talent show condotto da Maria De Filippi è giunto alla decima puntata e anche questa volta non mancano le sorprese, gli esiti delle sfide e le nuove classifiche di ballo e di canto. A tale proposito la puntata del talent è iniziata con una parte della classe di Amici assente in studio. Si tratta degli allievi che sono arrivati ultimi alla classifica di ballo e canto a seguito delle gare che si sono tenute in settimana. La prima ad essere eliminata dalla scuola di Amici è stata la ballerina Chiara Porchianello, allieva di Emmanuel Lo.

Le parole di Maria De Filippi

La sfida di Chiara Porchianello è avvenuta contro Lucia ed è stata giudicata da Garrison.

Chiara Porchianello ha così dovuto salutare i suoi compagni di viaggio e dopo pochi minuti è scoppiata in lacrime. Maria De Filippi ha così provveduto a confortare la ballerina. La conduttrice ha preso tra le sue braccia Chiara e le ha ripetuto più volte che è un vero talento. «Lo penso veramente Chiara, sei delicatissima e molto intelligente - ha sottolineato Maria De Filippi -. Sei tanto contenuta nei sentimenti ma davvero buona. Sono convinta che lavorerai tanto».

