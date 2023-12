Amici, Ayle non viene scelto per la gara di canto e sbotta: «Vi siete coalizzati» L'allievo si è sfogato dopo non essere stato scelto per competere in una gara importante di canto







di Cristina Siciliano Ayle nell'ultimo daytime di Amici è stato il protagonista di un lungo sfogo. Il motivo? Tutto è partito da un comunicato che la produzione ha inviato ai cantanti della scuola di Amici. Gli allievi devono scegliere un cantante per squadra che dovrà affrontare una gara davanti ad un giudice esterno. Gli allievi che sono stati preferiti sono: Mew, Martina ed Holden. Tuttavia, Ayle, non si è mostrato d'accordo con la decisione dei suoi compagni. Le parole di Ayle Il cantante si è poi sfogato con Holy Francisco e Metthew: «Non conta solo la tecnica sopraffina e il mostro sacro della voce - ha sottolineato Ayle -. Altrimenti nessuno di noi sarebbe qui. Mandiamo a Martina al mio posto? Sono un pippone quindi? Non sono inca**ato però basta, devo ragionare da solo. Ho i miei pensieri e non ho voglia di condividerli altrimenti poi ci ritroviamo a discutere per str**ate. Vi siete coalizzati». Adesso non ci resta che aspettare la puntata di domenica per eventuali aggiornamenti. Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Dicembre 2023, 18:36

