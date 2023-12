Amici, Petit dedica l'inedito a Marisol. Il video emoziona i fan: «Siete tenerissimi»

di Cristina Siciliano

Tra i concorrenti di questa nuova edizione di Amici di Maria De Filippi c'è lui, Petit, 18 anni che si sta facendo apprezzare molto anche dai professionisti del settore musicale. Generalmente durante le gare di canto, l'allievo è sempre posizionato tra i primi posti in classifica ed è molto supportato dal suo coach Rudy Zerbi. Dopo la presentazione del suo primo inedito "Che fai" ha recentemente cantato per la prima volta in studio il suo secondo brano "Guagliò".

L'inedito "Guagliò" di Petit

Molti fan dell'allievo di Amici continuavano a chiedersi sui social a chi fosse dedicata la nuova canzone di Petit.

In casetta è arrivato uno scatolone con dentro alcune domande o bigliettini per gli allievi, ognuno aveva il nome a cui era rivolto il messaggio. E per Petit c’era una domanda in merito al suo ultimo inedito. Gli è stato chiesto a chi fosse dedicato il suo brano e lui, un po’ imbarazzato, non ha esitato a rispondere. «Alla fine parlo di un amore giovane - ha spiegato Petit -. E in questo caso ho pensato all’amore che ho qua».

In sintesi la canzone è dedicata a Marisol visto che hanno intrapreso una bellissima e giovanissima storia d'amore.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Dicembre 2023, 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA