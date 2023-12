Amici, Holy Francisco e il rapporto con Sarah: «Lei mi ha dimostrato che…»

di Cristina Siciliano

Il cantante Holy Francisco, ex allievo di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi, ha recentemente condiviso alcuni dettagli sul suo rapporto con Sarah Toscano, nato nella scuola. Il cantante nelle ultime ore ha rivelato come Sarah gli ha dimostrato di essere più matura di lui nonostante la differenza di età. Holy si è sbilanciato in primis sulla complicità instaurata con Sarah in casetta e poi sulla sua scelta di intraprendere un nuovo percorso post X Factor.

Le parole di Holy Francisco

«Ho visto che in molti si sono appassionati al mio rapporto con Sarah - ha sottolineato Holy Francisco in un'intervista a Comingsoon.it -.

L'ex allievo di Amici ha spiegato il motivo per il quale dopo l'esperienza ad X Factor ha scelto di partecipare al talent condotto da Maria De Filippi. «Amici è diverso da X Factor, sono due esperienze distinte e che sono tanto vicine quanto lontane. Ho deciso di rimettermi in gioco per trovare nuovi stimoli per vivere un'esperienza nuova. Sicuramente avrei potuto giocare meglio le mie carte ma sono dell'opinione che il passato è passato. Mi porterò sempre nel cuore le risate, gli scherzi, le uscite e anche le litigate con i miei compagni».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Dicembre 2023, 22:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA