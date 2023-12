Amici, Holden contro Rudy Zerbi: «Cacciatemi, è una follia»

di Cristina Siciliano

Momenti di tensione ad Amici. Nell'ultimo daytime Holden ha avuto un'accesa discussione con il suo professore Rudy Zerbi. Il motivo? Tutto è iniziato quando Rudy Zerbi ha assegnato ai suoi allievi Lil Jolie, Petit e Holden, il compito di realizzare la loro cover di una canzone di Natale. Durante il daytime di oggi i cantanti hanno iniziato il loro lavoro in studio di registrazione. Dopo un po' tutti e tre hanno scoperto che il brano uscirà sulle piattaforme digitali e il lavoro probabilmente non soddisfacente li ha portati a riflettere su determinate cose. Infatti, Holden ha deciso di fare un passo indietro e di non portare a termine il compito.

Cosa è successo

A tale proposito Rudy Zerbi ha voluto parlare con Holden in collegamento telefonico. «Sono molto sorpreso perché sono molto contento del pezzo e di come lo avete realizzato - ha spiegato Rudy Zerbi -. Io non capisco perché il pezzo non dovrebbe andare sulle piattaforme digitali, perché non è qualcusa che mira ad andare contro quelli che sono i vostri meriti. Sapere adesso che voi avete...».

Il coach di canto è stato interrotto da Holden che non è riuscito a mantenere la calma. «Non sono il tipo da interrompere ma non riesco ad avere questa conversazione adesso.

Rudy Zerbi ha invitato il suo allievo ad utilizzare dei toni più appropriati e rispettosi. «Io non sono in grado di stare calmo per la situazione in cui mi trovo - ha sottolineato Holden -. Quindi lascio parlare voi. Cacciatemi allora, perché quello che sta succedendo qui è una follia».

Il cantante è così uscito dallo studio di registrazione lasciando i suoi compagni da soli a parlare con Rudy Zerbi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Dicembre 2023, 18:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA