Amici e la polemica sui "figli d'arte", Luca Jurman replica a Lda: «Non si può accettare questa buffonata»

Polemica sempre più accesa tra Luca Jurman ed Lda, il figlio di Gigi d'Alessio. La discussione è iniziata dopo che Jurman ha criticato il talent Amici e gli allievi, definendoli «figli e figliastri». Di conseguenza, Lda ha deciso di replicare alle critiche dell'ex insegnante, avendo partecipato anche lui al talent condotto da Maria De Filippi ed essendosi sentito chiamato in causa in quanto «figlio d'arte». Tuttavia, nelle ultime ore, attraverso un video Tiktok, Jurman ha risposto al cantante precisando di non aver mai attaccato i figli d'arte.

Le parole di Jurman

«Caro Lda ci ho messo un po' per rispondere pubblicamente alle tue storie riferite a me.

Jurman ha aggiunto: «Come ho già scritto, la frase "figli e figliastri" in realtà è un proverbio che descrive le ingiustizie di trattamenti differenti che spesso vengono adottati all'interno del programma Amici. Su episodi che poi accomunano più persone portando qualcuno a pagare qualcun altro. La mia battaglia è rivolta da tanto tempo direttamente al sistema che vuole trasformare ad ogni costo, per scopi antitetici, la musica di oggi in semplici numeri. Per molti sono proprio i talent show il riflesso della musica italiana. E per questo mi batto dando tutto me stesso affinché non passino continuamente questi messaggi sbagliati e distruttivi».

Le priorità secondo l'ex prof

«Ad esempio, come si può accettare che un concorso televisivo basato su un talento del ballo e del canto affermi che l'intonazione è una visione molto antica della musica? – ha continuato Jurman –. Mi dispiace ma chi di musica ne ha fatto un mestiere non può stare zitto e accettare questa buffonata».

«Hai anche detto, caro Lda, di essere disposto ad un invito per un confronto in diretta, cosa che apprezzo perché io amo da sempre il confronto soprattutto quando è costruttivo - ha concluso -. E forse questo potrebbe essere d'aiuto per comprendere e chiarire tanti punti».

