Lda, il figlio di Gigi D’Alessio contro Jurman: «Dopo un po’ diventi pesante»

Cristina Siciliano

Dopo i giudizi e le critiche che Luca Jurman ha attribuito ai cantanti di Amici, Lda, il figlio di Gigi D'Alessio, nelle ultime ore è intervenuto rispondendo a tono al musicista. Quest'ultimo si è scagliato principalmente contro l'utilizzo dell'autotune da parte degli allievi di Amici e ha contestato l'atteggiamento di Mida. Ma non è finita qui. Jurman ha anche criticato Holden, allievo di Rudy Zerbi, per il suo atteggiamento poiché si è rifiutato di cantare Last Christmas con i compagni Lil Jolie e Petit. A tale proposito, Lda è intervenuto in difesa di Holden e "dei figli d'arte" che hanno partecipato al talent condotto da Maria De Filippi.

Le parole di Lda

«Qui nessuno si sente toccato, però stai sempre a punzecchiare sui "figli di" - ha sottolineato Lda -. È normale che ti riferisci a me, ad Angelina e a Holden.

Il cantante ha aggiunto: «Holden ha fatto il miglior debutto nella storia di Amici. Io ho fatto il disco d'Oro e di Platino più veloce nella storia di Amici. Angelina sta spaccando e va anche a Sanremo, come ci sono andato io l'anno scorso».

Mercoledì 20 Dicembre 2023

