Amici, ex concorrente dice addio alla musica: «Rudy Zerbi aveva detto che ci sarebbe stato per me, ora soffro di depressione»

di Dajana Mrruku

La vita al di fuori della scuola di Amici non sempre è rosa e fiori come si può pensare. Il talent di Maria De Filippi è una vetrina che bisogna saper sfruttare al meglio, ma non tutti ne sono capaci, soprattutto quando non hanno molto supporto dietro. Un ex allievo di Amici aveva dichiarato di soffrire di depressione, arivata dopo l'eliminazione dalla scuola. «Rudy Zerbi aveva detto che ci sarebbe stato per me. Una frase che è invecchiata molto male», ha detto il cantante, probabilmente perché non si è più fatto risentire.

Andiamo a scoprire di chi si tratta e che cosa ha detto.

Lo sfogo del cantante

«È stata una decisione sofferta, ma dovuta. Non ho più la pace dentro e non ho più trovato gli stimoli di cui avrei bisogno continuamente per fare questo lavoro. Per essere parte di un sistema bisogna sottostare a richieste e idee non solo proprie. Ma io devo onestà e sincerità alle mie canzoni, che poi le mie canzoni sono io. E per coerenza non ho mai piegato la testa davanti a niente. Non mi ha raccomandato mai nessuno, mi sono fatto il culo e mentre facevo il pizza-boy mi ritagliavo i giorni per andare in studio a raccontare le mie sofferenze, le mie storie d'amore, la mia difficoltà a sentirmi adeguato nei posti in cui ero. Ho pianto lacrime pesanti, insieme a mia madre e mio padre perché non girava mai quella cazzo di ruota. Ho avuto una possibilità caduta dal cielo che però qualcuno ha deciso non dovessi sfruttare. Calma. Il giovane aveva partecipato ad Amici 21 e aveva avuto Rudy come coach che, tuttavia, lo aveva eliminato, senza più tornare indietro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Dicembre 2023, 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA