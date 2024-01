Amici, ex concorrente vince l'X Factor romeno e sfonda in Romania: «Ambiente professionale, in Italia invece...»

di Cristina Siciliano

Trovare la fortuna lontano dall'Italia. Ci è riuscito un ex allievo di Amici, tant'è che oggi è diventato una vera star in Romania. Si tratta di Nick Casciaro, il cantante che ha partecipato al talent condotto da Maria De Filippi ma venne eliminato durante la settima puntata del serale. Dopo la sua esperienza in Italia, il cantante è riuscito a vincere “X Factor” in Romania, aggiudicandosi un assegno da 50mila euro come premio. E da quel momento una carriera scintillante.

Le parole di Nick Casciaro

«Come sono arrivato in Romania? Per una serie di fatalità - ha spiegato Nick Casciaro in un'intervista a TDV -. Mio padre ha lavorato in Romania a cavallo tra la fine degli anni novanta e l'inizio dei duemila, in campo del calzaturificio. Quando il destino della fabbrica ebbe un cambiamento, rientrò in Italia portando con se una famiglia rumena a cui diede una mano per rifarsi una vita in Italia. Fu nel periodo in cui dal Veneto ci trasferimmo in Trentino. Attraverso questo contatto arrivò il suggerimento di provare ad accedere a X Factor Romania.

Il cantante ha aggiunto: «Io ero in Sardegna in qualità di performer in un cast artistico, quindi avevo ben altro per la testa. Ma quando mio padre me ne ha parlato, sono salito sul primo aereo per la Romania e mi sono presentato. Senza aspettative, senza dare nulla per scontato. Sta di fatto che il video del mio provino è diventato virale con oltre 4 milioni di visualizzazioni su YouTube. E da lì si è innescato tutto il resto. Davvero è stato un continuo viaggio tra l'Italia e la Romania».

«Cosa vuol dire per me vincere X Factor Romania? È entusiasmante - ha continuato Nick -. Era una competizione molto alta che rende ancora più intensa la vittoria. Aver convinto i giudici, la critica e sopratutto aver fatto breccia nei cuori del pubblico è un’emozione e un orgoglio unici. In Romania ho trovato un ambiente molto professionale. Lì c’è un’apertura per chiunque abbia talento. In Italia non credo ci sia una apertura simile per chi viene da fuori, c’è una sorta di campanilismo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Gennaio 2024, 21:38

