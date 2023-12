Amici, Ezio Liberatore (ex allievo) critica Anna Pettinelli e il talent: «Incoerenza»

di Cristina Siciliano

Ezio Liberatore, ex allievo della scuola di Amici, si è lamentato della sua ex coach Anna Pettinelli. Il motivo? Il cantante ha dichiarato esplicitamente che i professori nella scuola di Amici sono influenzati da vari fattori e spesso peccano di incoerenza. A tale proposito il cantante non ha criticato solo Anna Pettinelli ma anche alcune dinamiche del programma. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole di Ezio Liberatore

«Io credo che i professori siano estremamente influenzati dal contesto - ha spiegato Ezio Liberatore a Tutto Notizie -. Penso che non sono totalmente loro a decidere chi debba andare avanti e chi debba restare. Se dobbiamo soffermarci solo su Anna, io ho notato un po' di incoerenza. Con me ha cambiato idea nel giro di pochi giorni, da una puntata all'altra.

Il cantante ha aggiunto: «Le modalità con cui mi hanno eliminato sono state pessime. Assolutamente, il tutto non è stato bello. Dopo due mesi di lavoro insieme avrei voluto un'uscita un po' dignitosa. Sono stato eliminato come un fantasma. Non ho avuto saluti da nessuno se non dai ragazzi. Una cosa che ho visto lì è che c'è poca empatia, soprattutto dopo un'eliminazione. Alla fine, sarebbe piaciuto a me in primis salutare i professori in maniera più approfondita. Non ho intenzione di criticare nessuno».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Dicembre 2023, 19:51

