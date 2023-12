Amici, Rudy Zerbi convoca Holden ma arriva un provvedimento disciplinare. Cosa è successo

di Cristina Siciliano

Amici, nuova discussione tra Rudy Zerbi e Holden. Durante il daytime il coach di canto ha convocato l'allievo a causa di alcuni problemi durante la preparazione di alcuni brani. A quanto pare, Holden ha riscontrato qualche difficoltà nella preparazione di alcuni brani e per questo Rudy Zerbi ha scelto di avere un confronto con il cantante. Quest'ultimo si è lamentato dicendo di aver avuto a disposizione solo «quindici minuti» per la preparazione dei brani ma la produzione ha sottolineato che tutti i cantanti hanno avuto a disposizione un giorno intero.

Cosa è successo

«Ma perché gli altri ce la fanno sempre e con te ogni volta c'è un problema. Guardami in faccia quando ti parlo e non ti scocciare. Mi sento perc***o». Sono state queste le parole che Rudy Zerbi ha utilizzato come rimprovero a Holden. Poco dopo il coach ha scelto di dare un provvedimento disciplinare al sua allievo chiedendo alla produzione di dare ore aggiuntive per Holden per assistere alle lezioni di Mew e Petit, i due allievi che si sono distinti in questi mesi.

Cosa succederà durante la puntata di domenica? Non ci resta che aspettare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Dicembre 2023, 19:00

