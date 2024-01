Andreas Muller e Veronica Peparini, altra visita per le gemelline: «Per non farci mancare nulla»

di Cristina Siciliano

Sono giorni di visite e controlli per Veronica Peparini ma anche di quella gioia tipica che la dolce attesa porta con sé. La coreografa e ballerina, 52 anni, e il ballerino Andreas Muller, 27, aspettano due gemelline. Dopo aver condiviso la loro gioia con i follower, il futuro papà ha comunicato attraverso le sue Instagram stories com'è andata la «prima visita dell'anno».

La visita

«Buongiorno ragazzi - ha esordito Andreas Muller nelle sue Instagram stories -. Abbiamo iniziato l'anno con una visita». A tale proposito, Veronica Peparini ha aggiunto: «Per non farci mancare niente». E Andreas ha sottolineato: «No, per stare più tranquilli». In seguito Andreas ha scherzato e ironizzato sul sesso delle gemelline. «Secondo me sono due maschietti», mentre la Peparini ha risposto: «Ma non è vero. Non gli date retta».

Insomma, dall'espressione di entrambi si percepisce tranquillità. Il pancione cresce sempre di più e non resta che aspettare per eventuali dettagli e aggiornamenti in merito.

Veronica Peparini, complicazioni gravidanza

Dopo giorni di silenzio social in seguito all’ultima visita, Veronica Peparini è riuscita a rompere il silenzio sui social. «La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamniotica: le piccole vivono in un’unica placenta in due sacche distinte - ha scritto Veronica -. È scattato un campanellino di allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente».

L'ex coach di Amici ha aggiunto: «Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale e in questo momento ci troviamo in un punto dove al 50% la situazione potrebbe tornare regolare da sé, motivo per cui ora stiamo monitorando la situazione ogni 48 ore.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Gennaio 2024, 21:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA