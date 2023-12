Veronica Peparini incinta, Andreas Müller dà gli aggiornamenti: «Una si è fatta vedere». Come procede la gravidanza

di Cristina Siciliano

Andreas Muller, 27 anni e Veronica Peparini, 52 anni, in coppia dal 2017, quando si sono conosciuti ad Amici dove lui era concorrente (vinse poi quell'edizione) e lei insegnante, hanno annunciato che stanno per diventare genitori di due gemelline. Purtroppo, dopo l'annuncio, la coppia ha vissuto un periodo difficile legato alla gravidanza di Veronica Peparini. «La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamniotica: le piccole vivono in un’unica placenta in due sacche distinte - ha spiegato la coppia -. È scattato un campanellino di allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente».

Le parole di Andreas Muller

Nelle ultime ore, Andreas Muller attraverso un post che ha pubblicato su Threads, la nuova app dedicata al microblogging, ha rivelato alcuni aggiornamenti in merito alla gravidanza di Veronica Peparini.

Insomma, le gemelline sembrano stare bene ma l'ex ballerino di Amici e Veronica continuano a mantenere un approccio prudente e attento.

