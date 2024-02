Amici, Simone Galluzzo eliminato da Emanuel Lo saluta in lacrime lo studio del talent: «Non ero pronto»

di Cristina Siciliano

Nuova puntata di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi e tante emozioni soprattutto perché gli allievi sono quasi vicini a raggiungere il traguardo del Serale. Tuttavia, nella puntata di domenica 4 febbario Simone Galluzzo è stato eliminato. Il motivo? Il suo coach di ballo, Emanuel Lo, ha deciso di eliminare l'allievo perché non è pronto per il Serale. Una decisione sofferta che è stata per il pubblico e gli allievi come un fulmine a ciel sereno. Maria De Filippi non ha potuto fare a meno di sottolineare l'educazione di Simone e gli ha augurato una lunga carriera.

Cosa è successo

«Il serale è lungo ed è vicinissimo - ha sottolineato Emanuel Lo -. Io sento il bisogno di iniziare a prendere altre scelte.

Simone non è riuscito a trattenere le lacrime ed ha abbracciato Maria De Filippi. «Volevo ringraziarti Maria, io me lo aspettavo - ha replicato il ballerino -. Esco da qui contanto e non ho rimpianti perché ho dato tutto, il massimo. Nella vita ci sono scelte, c'è chi non è pronto, magari non era il mio tempo. Avrò tempo di fare tante cose».

Per l’eliminazione dell'allievo di Emanuel Lo, sono scoppiati in lacrime molti suoi compagni: Marisol Castellanos, Gaia Di Martino, Kumo, Nicholas Borgogni, Lucia Ferrari e Giovanni Tesse.

