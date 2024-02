Verissimo, Emanuel Lo rivela a Silvia Toffanin: «Io e Giorgia ci siamo lasciati per un anno»

Nuova domenica e nuovo appuntamento con Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. La conduttrice durante la puntata del 4 febbraio, ha accolto nel suo salotto Emanuel Lo, il ballerino e coreografo che ha raccontato la sua storia. Vero talento dello stile hip-hop, è anche un volto noto delle cronache rosa, per via della sua lunga relazione con la cantante Giorgia, mamma di suo figlio Samuel, Emanuel Lo ha alle spalle grande esperienze frutto di sacrificio e dedizione. Durante l'intervista condotta da Silvia Toffanin, il coach di Amici ha spiegato che lui e Giorgia per un periodo si sono anche separati.