Amici, anticipazioni puntata del 28 gennaio: maglia sospesa a Dustin. Cosa è successo

Giovedì 25 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Amici che andrà in onda domenica 28 gennaio su Canale 5. Stando alle prime anticipazioni nessun allievo è stato costretto a lasciare la scuola del talent condotto da Maria De Filippi. Inoltre, si è portata a termine la consueta sfida di canto e di ballo. La cantante Martina si è classificata al primo posto mentre Dustin dovrà consegnare la maglia alla maestra Alessandra Celentano. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Cosa è successo

Gli ospiti della puntata di Amici sono Achille Lauro e Random, due artisti noti al pubblico di Amici che si sono esibiti post gara di canto e di ballo, con i loro ultimi inediti.

Per la gara di ballo, a conquistare il primo posto è stato Dustin. Subito dopo Marisol, Kumo, Giovanni, Nicholas. Come ultima in classifica Lucia che è stata confortata da Maria De Filippi tant'è che le ha fatto ascoltare la sua canzone preferita.

Durante la puntata ad Holden è stato consegnato il disco d'oro per il suo inedito.

