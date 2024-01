Amici, Matthew e l'addio alla scuola: «Perché ho deciso di lasciare». Poi il messaggio a Maria De Filippi

di Cristina Siciliano

Non si fa altro che parlare dell'addio di Matthew e Mew ad Amici. I due cantanti hanno lasciato la scuola improvvisamente senza dare nessuna spiegazione, lasciando i telespettatori con mille domande. Tuttavia, dopo tante indiscrezione, la cantante ha deciso di dire la sua spiegando il motivo per il quale ha scelto di lasciare il talent condotto da Maria De Filippi. E proprio nelle ultime ore, anche Matthew ha colto la palla al balzo per spiegare i motivi per il quale ha deciso di abbandonare la scuola.

Le parole di Matthew

«Lo ammetto, è sempre stato difficile mettere a nudo le proprie fragilità e insicurezze - ha sottolineato Matthew su Instagram -.

L'ex allievo ha aggiunto: «Voglio ringraziare Maria De Filippi che mi ha insegnato a contare fino a dieci. Le voglio mandare un abbraccio perché ha sempre voluto fare uscire il meglio di me. Due anime non si incontrano mai per caso. Il benessere delle persone che amiamo è più importante di tutto e per questo ho deciso di abbandonare la scuola. Vi voglio mandare un abbraccio e ci vediamo presto».

