Grande Fratello: «Beatrice Luzzi è come Crudelia De Mon». L'attacco della mamma di Greta Rossetti

Tensione dentro e fuori la casa del Grande Fratello. Beatrice Luzzi ha discusso con Vittorio Menozzi accusandolo di essersi schierato con Greta Rossetti. Proprio per questo motivo, nelle ultime ore, la mamma di Greta Rossetti, Marcella Bonifacio, è intervenuta sul suo profilo Instagram per esprimere la sua opinione e difendere la figlia in merito a quanto sta accadendo all'interno della casa del reality condotto da Alfonso Signorini.

Le parole della mamma di Greta Rossetti

«Va bene che è un gioco, l’avevo appena detto, ma lei è una grande istigatrice - ha sottolineato la mamma di Greta Rossetti nelle sue Instagram stories -. Ma sai Beatrice, hai una certa età e sei più grande di me. Quindi vorrei vederti più da vicino per dirtene quattro. In casa ti mancava solo la scopa per corrergli dietro, per il resto sei corsa dietro a tutti. Hai più della tentatrice che mia figlia che ha 25 anni».

Marcella Bonifacio ha aggiunto: «Complimenti a Vittorio, sei molto più maturo di Beatrice, che veramente è vergognosa.

"Beatrice Luzzi come Crudelia De Mon"

«Vi svelo perché ho fatto gli auguri a Massimiliano Varrese - ha continuato la mamma di Greta -. Lei ha voluto far passare Massimiliano per ciò che non è per farsi bella lei. Questa cosa l’ho notata su tutti, anche su Giuseppe, che poi lei ha 30 anni in più e si è messa con un ragazzino, quello già era sconvolgente. Lei è in grado di far passare gli altri per brutte persone, quando Crudelia De Mon è lei. Ha ragione Anita su di lei».

