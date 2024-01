Beatrice Luzzi tronca l’amicizia con Vittorio Menozzi: «Egoista, con me hai chiuso»

di Cristina Siciliano

Giornata di confronti e scontri nella casa del Grande Fratello. Durante il daytime di oggi Beatrice Luzzi ha espresso la sua delusione nei confronti di Vittorio Menozzi. La gieffina si è sfogata con Fiordaliso e Sergio ed ha sottolineato di non essersi sentita supportata da Vittorio durante l'ultima diretta del reality condotto da Alfonso Signorini. Qualche minuto prima dello sfogo però, l'attrice ha incontrato Vittorio in cucina e non ha mascherato la sua delusione nei suoi confronti. «Vittorio ormai tu stai dall'altra parte perché dopo le scelte che hai fatto ieri per me hai scelto», ha sottolineato Beatrice.

Le parole di Beatrice Luzzi

«Non prendere una posizione per me significa prendere una posizione - ha spiegato Beatrice Luzzi a Stefano e Fiordaliso -.

La gieffina ha anche commentato l'atteggiamento di Greta Rossetti durante il suo sfogo. «Anche lei che si è dimostrata una monaca di Monza, mi ha deluso perché pensavo di avere un bel rapporto con lei. Da come si è comportata in puntata mi sono resa conto che è una sua strategia. Tutta tattica. E mi sono ricordata l'altra parte di lei, quella che ha mostrato fuori».

