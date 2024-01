Grande Fratello, Letizia Petris contro Beatrice Luzzi: «Preparatevi, faccio un disastro»

di Cristina Siciliano

Grande Fratello: continua a non scorrere buon sangue tra Beatrice Luzzi e Letizia Petris. Il motivo? Durante la puntata di questa sera 15 gennaio, il televoto vedrà sfidarsi Anita Olivieri, Beatrice Luzzi, Paolo Masella, Stefano Miele, Federico, Rosanna Fratello, Monia La Ferrera e Sergio D'Ottavi. A poche ore dalla diretta Beatrice avrebbe fatto un appello ai suoi fan invitandoli ad eliminare Anita Olivieri e Paolo. Un gesto che non è piaciuto per niente a Letizia.

Cosa è successo

«Stamattina qualcuno ha fatto una richiesta davanti alle telecamere - ha spiegato Giuseppe a Letizia -.

«Ragazzi io ve lo dico - ha sottolineato Letizia a Perla e Giuseppe -. Se esce uno dei due vedrete per la prima volta in questo Grande Fratello la Leti che non volevo fare uscire. Ve lo dico, preparatevi. Faccio un disastro. Dopo una cosa del genere io faccio il disastro».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Gennaio 2024, 21:50

