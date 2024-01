Grande Fratello, Gabriela Chieffo: «Mirko Brunetti e Perla Vatiero? Non so se torneranno insieme..»

di Cristina Siciliano

Mirko Brunetti al centro del triangolo più chiacchierato d'Italia, anche dopo l'uscita al Grande Fratello. Questo avvicendamento amoroso tra Mirko, Perla e Greta è stato uno dei temi più importanti di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Si tratta di una di quelle storie che come tutti i triangoli amorosi lascia sempre con il fiato sospeso, tra passione, attriti e sentimenti mal celati. A tale proposito, anche Gabriela Chieffo, ex concorrente di Temptation Island ha commentato tale situazione e soprattutto ha pensato ad un possibile riavvicinamento tra Mirko e Perla.

Le parole di Gabriela Chieffo

«Non so se torneranno insieme ma da quello ch vedo c'è tanto affetto e complicità - ha spiegato Gabriela Chieffo a Tag24 -. Devono parlarsi e vedersi fuori dai riflettori, con tutta sincerità mi auguro in un ritorno perché mi piacciono molto. Del triangolo amoroso credo che non ci sia una situazione semplice in nessuno dei casi. Però ha fatto bene Greta a fare un passo indietro per capire cosa vogliono davvero tutti e tre».

