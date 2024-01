Grande Fratello, Anita Olivieri fa discutere. Beatrice Luzzi: «Giuseppe Garibaldi trattato come un burattino»

di Cristina Siciliano

Grande Fratello, Beatrice Luzzi non risparmia la sua opinione su Giuseppe Garibaldi. Nelle ultime ore, la gieffina, parlando con Monia La Ferrara ha condiviso una sua riflessione in merito all'atteggiamento degli altri concorrenti, in particolare Anita Olivieri, nei confronti di Giuseppe Garibaldi. Beatrice Luzzi ritiene che la presenza di Anita metta in cattiva luce il percorso del bidello. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole di Beatrice Luzzi

«A me quello che spaventa è la totale mancanza di oggettività che ha sempre dimostrato - ha sottolineato Beatrice Luzzi -. Quando si tratta dei suoi amici le cose le vede in un modo, quando si tratta di quelli che non fanno parte del suo team le vede completamente diverse. Giuseppe viene un po' utilizzato da loro, lo rendono vittima, lo trattano come un burattino.

«Io questo discorso l'ho fatto ad Anita, le ho detto che Giuseppe si sa difendere da solo e deve imparare a difendersi da solo - ha continuato Monia La Ferrara -. Lei difende tutti, lascia che si difendano da soli perché ne va anche a discapito suo. Non può sempre mettersi in mezzo alle cose. Lei mi ha risposto che è fatta così. In questo modo Giuseppe passa per quello che non sa difendersi».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Gennaio 2024, 17:42

