Grande Fratello, Fiordaliso sbotta contro i coinquilini: «Non siete abbastanza tutelati? Vi rendete conto che volevano la squalifica?»

di Cristina Siciliano

Dopo il rimprovero di Alfonso Signorini in diretta durante l'ultima puntata del Grande Fratello tra i coinquilini c'è chi minaccia di ritirarsi e chi si lamenta di non essere stato abbastanza tutelato. Di conseguenza, Fiordaliso nelle ultime ore ha espresso il suo pensiero in merito a tale situazione e ha sottolineato di non condividere l'opinione dei suoi coinquilini.

Le parole di Fiordaliso

«Voglio dire, se si sono presi una lisciata, una ramanzina così, te la prendi e basta - ha sottolineato Fiordaliso -. Non hanno mica quindici anni. Inutile che dicono ‘non ci hanno tutelati’. Non ti possono tutelare quando sei 24 ore su 24 in diretta.

La gieffina ha aggiunto: «Hanno sbagliato, punto. L’altro giorno, non dico chi, ma uno di loro era arrabbiato perché il Grande Fratello aveva annullato la tua festa. Io ho detto ‘ragazzi ma qui è successa una cosa grave c’è un lutto, ve ne rendete conto o non ve ne rendete conto di quello che è successo?’. Ogni tanto se ne sono ricordati? Questi pensavano al tuo compleanno ed erano arrabbiati per te. Io ho detto loro di mettersi nei panni di Beatrice. Era come se non si fossero resi conto della situazione. Eppure io sono stata lì a farglielo notare».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Gennaio 2024, 10:30

