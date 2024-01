Grande Fratello cambia ancora: torna il doppio appuntamento ma lunedì non si va in onda. Ecco perchè

Non c'è pace per il Grande Fratello che è ufficialmente il tappabuchi di Mediaset. Il reality condotto da Alfonso Signorini, come avevamo anticipato, torna ad avere il suo doppio appuntamento a partire dalla prossima settimana, ma lunedì 22 gennaio non andrà in onda. Ecco cosa sta succedendo.

