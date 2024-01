Grande Fratello, le pagelle: Beatrice Luzzi signora vera (10), Mirko asfaltatore (9), Anita e Garibaldi graziati (0), Varrese santificato (3)

Beatrice Luzzi torna nella casa del Grande Fratello come concorrente è l'unica notizia buona della puntata surreale andata in onda lunedì 8 gennaio. Bellissimo e commovente il discorso dell'attrice, così come è stata inaspettata e divertente la nuova versione di Mirko "asfaltatore". Tutte le polemiche e le richieste di provvedimenti nei confronti di Massimiliano Varrese, Anita Olivieri, Letizia Petris e Giuseppe Garibaldi sono state completamente ignorate. Ecco le nostre pagelle.

