Anita Olivieri, ancora veleno contro Beatrice Luzzi: «Sei la regina ma tagli le teste»

di Cristina Siciliano

C'è ancora molta tensione tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri. Ed infatti nelle ultime ore Anita si è scagliata ancora una volta contro l'attrice. Il rapporto tra le due sembra essere decisamente ai ferri corti infatti entrambe stanno proseguendo il loro percorso individualmente. Nelle ultime ore però, le parole di Anita Olivieri non sono passate inosservate al popolo del web. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Anita Olivieri

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha discusso animatamente con Perla Vatiero, l'ex di Mirko Brunetti. Durante il daytime di oggi, Anita ha commentato la situazione che si è creata tra Perla e Beatrice ed ha espresso la sua opinione. La gieffina infatti, rivelando quello che ha detto agli autori del reality durante il confessionale ha spiegato la sua posizione. «Sai cosa ho detto in confessionale? - ha sottolineato Anita -. Che lei è la regina di cuori di Alice nel paese delle meraviglie. Adesso che c'è Perla la facciamo diventare il cappellaio matto, dateci tempo. Sei la regina ma tagli le teste». A quanto pare Anita ha un piano ad hoc per far fuori dal reality Beatrice. E adesso cosa succederà?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Gennaio 2024, 17:41

