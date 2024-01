Grande Fratello, Beatrice Luzzi critica il comportamento di Greta Rossetti: «Sta giocando a fare la buona»

di Cristina Siciliano

Momenti di tensione nella casa del Grande Fratello dopo l'ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Tornata nella casa più spiata d'Italia, Beatrice Luzzi si è subito riavvicinata all'amico Vittorio e non solo. Infatti nelle ultime, la gieffina post discussione in diretta con Perla Vatiero si è sfogata con Fiordaliso ed ha iniziato a criticare alcuni atteggiamenti ambivalenti di Greta Rossetti. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole di Beatrice Luzzi

Dopo che Beatrice Luzzi ha ricriminato a Perla Vatiero il non essere molto partecipativa nelle faccende domestiche, l'attrice ha tirato in ballo anche Greta Rossetti. Insomma, sembra proprio che Greta non sia più sotto l'ala protettrice di Beatrice. «Io credo che lei stia giocando a fare quella parte lì, di quella buona - ha spiegato Beatrice Luzzi a Fiordaliso -. Vuole dimostrare di essere quella che ha rinunciato e che è servita a riunire la coppia, per ripulirsi sui social perché era distrutta».

La gieffina ha aggiunto: «Ieri è andata fino in fondo a questa cosa, cosa che chiaramente mi fa fare un passo indietro nei confronti di un affetto però poi non è neanche di quel team».

