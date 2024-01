Grande Fratello, Anita Olivieri e il nuovo amore con Giuseppe Garibaldi? Tutta la verità

di Cristina Siciliano

Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi hanno stretto un bellissimo rapporto all'interno della casa del Grande Fratello. I due gieffini hanno fatto il loro ingresso nella casa durante la prima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini e da quel giorno hanno instaurato un legame profondo. Nonostante il bidello e Anita abbiano sempre smentito un'ipotetica relazione, nelle ultime ore, Garibaldi ha fatto un'inaspettata rivelazione in merito al suo rapporto con la Anita.

Le parole di Giuseppe Garibaldi

«Il nostro è un legame davvero forte - ha spiegato Giuseppe Garibaldi a Rosy Chin -. Io fuori da qui se non la vedo impazzisco. Lei è una parte di me e mi sono trovato da subito con lei. C'è stata questa cosa che ci siamo uniti ed è indiscutibile.

Le parole di Anita

Negli ultimi giorni Anita Olivieri si è distaccata da Giuseppe Garibaldi e per questo si è sfogata con Letizia Petris. «A me fa piacere che tutti i giorni mi prepari la colazione ma io so farmela da sola - ha spiegato Anita Olivieri a Letizia Petris -. Non è che io senza di lui non vivo. Io sono una persona indipendente e se un'altra persona non mi fa alzare dalla sedia neanche per prendermi il sale, mi infastidisco. Deve capire che non possiamo vivere in simbiosi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Gennaio 2024, 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA