Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi eletto il «più passionale». Vladimir Luxuria frena: hanno sbagliato tutto

di Cristina Siciliano

Momento di classifiche per i concorrenti del Grande Fratello. A dirla tutta, tre gieffine nelle ultime ore hanno stilato una classifica particolare e le sorprese non sono mancate. Al centro dell'attenzione dei telespettatori c'è il confessionale di Monia La Ferrera, Grecia Colmenares e Greta Rossetti che hanno spiegato considerare Giuseppe Garibaldi come il concorrente più interessante della casa. «Giuseppe è passionale, molto passionale - ha commentato Monia -. Ha buon gusto, che gli dobbiamo dire». Mentre Greta Rossetti ha aggiunto: «Te lo trasmette proprio, ti trasmette quel fuoco... Ci sa fare». «Ti fa sentire donna», ha aggiunto Grecia

Le parole di Vladimir Luxuria

Il filmato del daytime del Grande Fratello è stato poi trasmesso durante la puntata di Pomeriggio 5, il programma condotto da Myrta Merlino. La stessa conduttrice ha infatto riconosciuto in Giuseppe Garibaldi molta simpatia ma poi ha voluto ascoltare l'opinione di Vladimir Luxuria che però non si è trattenuta ad un giudizio pungente nei confronti del gieffino. «Io vorrei dire alle tre coinquiline che se hanno bisogno di Giuseppe per sentirsi donna hanno sbagliato tutto».

Insomma, il commento di Vladimir Luxuria è arrivato chiaro e tondo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Gennaio 2024, 21:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA